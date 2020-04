Giocavano a tennis in barba ai divieti per il Coronavirus: 500 euro di sanzione a testa

Stavano giocando a tennis. Praticamente, come se nulla fosse, racchette alla mano, due quarantenni agrigentini sono stati sorpresi – all’interno di un impianto sportivo – mentre si stavano cimentando in un match. A nulla sono naturalmente valsi i loro tentativi di spiegazione e giustificazione. Qualsiasi forma di attività fisica e sportiva è stata categoricamente vietata da decreti ed ordinanze firmate con lo scopo di provare a contenere il rischio contagio da Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La batosta - per ogni tennista – è stata decisamente importante: sanzione da 500 euro. I controlli non s’arrestano e, purtroppo, continuano anche a produrre risultati. Durante l’appena trascorso week end, il rastrellamento dei carabinieri ha fatto scattare ben 25 sanzioni: dal minimo tabellare di 300 euro fino a 500 euro appunto. In giro, con giustificazioni talvolta veramente ridicole, sono stati sorpresi in tanti. Sono, di fatto, coloro che – nonostante il trascorrere dei giorni e degli appelli lanciati dagli amministratori – non si rassegnano, non accettano di stare in casa. Verosimilmente si reputano “furbetti”. In realtà, incappano nei controlli delle forze dell’ordine e vengono, appunto, sanzionati.