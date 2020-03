Bloccato ad Antigua a causa dell'emergenza Covid 19, Gerlando: "Sono stato contattato dalla Farnesina"

Sono giorni lunghi per l’empedoclino Gerlando Cappello. Lo chef, che attualmente si trova ad Antigua, non riesce più a tornare in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Abbiamo raggiunto telefonicamente l’empedoclino che ci ha aggiornato sull’attuale situazione che sta vivendo.

"Sono stato contattato dalla Farnesina – dice Gerlando Cappello ad AgrigentoNotizie – mi hanno rassicurato. Ci hanno tenuto a rasserenarmi, davvero. Stanno cercando di provare a combinare dei voli, in modo da venirci a recuperare. Siamo in tanti qui. Dove mi trovo? Sono ancora ad Antigua”.

Gerlando Cappello, in queste ore, ha ricevuto anche la chiamata del sindaco Ida Carmina. “Il sindaco di Porto Empedocle si è messa in contatto con Luigi Di Maio. La Farnesina, infatti, mi ha contattato tramite l’intervento del ministro. Loro, da quello che mi hanno riferito, faranno una conta delle persone italiane qui ai Carabi, poi provvederanno a recuperarci. Come faranno? Mi hanno riferito che si attiveranno con mezzi loro, oppure proveranno ad appoggiarsi a qualche compagnia aerea. Compagnie – dice Cappello ad AgrigentoNotizie – che fino a poco tempo fa non erano disponibili. Margine di tempo? Mi hanno detto che sarà questione di giorni”.

Sono queste le parole di Gerlando Cappello, l’empedoclino che da settimane è bloccato ad Antigua, un’isola dei Caraibi. Lo chef aveva lanciato un accorato appello a tutte quante le autorità competenti. “Fatemi tornare a casa”, aveva detto il cuoco di Porto Empedocle che si trova dall’altra parte del mondo per motivi di lavoro.