Il flash mob dei record contro il Covid 19, gli ideatori: "Abbiamo superato 16milioni di visualizzazioni"

Da Will Smith a Dolce e Gabbana, passando per Roberto Bolle ed anche modelle internazionali: tutti hanno condiviso il flash mob realizzato ad Agrigento. Un’idea nata per tenere compagnia agli agrigentini in momento di piena emergenza Coronavirus. Il flash mob è stato realizzato in centro città. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Tutto nasce da un'idea del musicista Filippo Alfano, ad accogliere l'iniziativa anche Giuseppe Sirena, Nino e Lello Casesa. "Tutto questo - dice Casesa ad AgrigentoNotizie - ha provocato un successo universale".

"Lo slogan apriamo le finestre, usciamo sul balcone e suoniamo, rimaniamo insieme anche se lontani. Da Agrigento al resto d’Italia per dire attraverso la musica che volevamo abbracciarvi tutti, supereremo anche questo - continua Casesa-. Sono in molti in Italia ad aver risposto al richiamo mettendosi alle finestre e dispensando note e musica a favore di tutti, ed anche noi agrigentini abbiamo voluto regalare un momento alternativo, di gioia ed umanità in questo particolare momento. Abbiamo, infatti, improvvisato alcuni brani della tradizione siciliana ed è stata subito una festa di quartiere".

"Abbiamo scoperto grazie ai social - dichiara Filippo Alfano - che le visualizzazioni hanno superato i 16 milioni tra cui artisti di livello internazionale, Will Smith, Roberto Bolle, Iman, Rai, mediaset e Tv di tutto il mondo oltre a migliaia di condivisioni nel globo. Naturalmente nessuno di noi poteva mai pensare ad una cosa del genere. Così, nel video girato tra i condomini del quartiere della Via Graceffa, suonano le fisarmoniche, i tamburi ed i friscaletti per raccontare in musica un messaggio al paese: vogliamo abbracciarvi tutti e quanto prima passerà".

