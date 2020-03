Taglio delle tasse per imprese e cittadini, Firetto: "Necessario un provvedimento da parte del Governo"

Tagliare le tasse a cittadini e imprese per ristorarle dai dnani derivanti dalle misure attuate per limitare il Coronavirus, per i Comuni sarà "mission impossibile" senza specifici provvedimenti da parte del Governo nazionale.

Ad intervenire in tal senso è il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

“Sarebbe bello poterlo fare, purtroppo qui il problema è che oggi a rischiare il dissesto sono gli stessi Comuni per i mancati introiti connessi ad alcune imposte come la tassa di soggiorno e la Tosap. Sull'ipotesi di una riduzione quindi - continua Firetto - se non ci sarà un provvedimento del Governo che, ad esempio, stanzia somme per indennizzare anche in parte i Comuni, gli enti non saprebbero letteralmente da dove prendere le risorse che riguardano, ad esempio, lo svolgimento di servizi come quello di raccolta dei rifiuti”.