Coronavirus e solidarietà, una fiorista realizza centinaia di mascherine: "Pronta a donare"

L’emergenza Coronavirus ha attivato una vera e propria macchina solidale. Sono tanti gli agrigentini che stanno sfruttando, in un modo o nell’altro, la quarantena a causa del Covid 19. Una di queste è Miriam Pollicino. La fiorista agrigentina ha realizzato manualmente centinaia di mascherine.

"Siamo costretti a stare in casa - dice Miriam ad AgrigentoNotizie – ho il cuore pieno di paura e speranza. Con una super aiutante di sette anni, mia figlia, ho realizzato delle mascherine. Lo sto facendo con il cuore. Il sindaco Firetto ha risposto al mio appello, così ho consegnato le prime cento mascherina alla Protezione civile".

Una vera e propria catena di montaggio solidale. "Devo ringraziare Angelo Balli per la collaborazione. Lui mi ha fornito gli elastici per completare al meglio l'opera - ha detto la fiorista agrigentina che poi ha aggiunto.

"Mi hanno contatta diverse associazioni, alla quale ho già donato delle mascherine. Ci tengo a dire che le mascherine sono destinate ai lavoratori, alla gente che è costretta a stare in giro rischiando il contagio da Covid 19". L'agrigentina che sta aiutando il collettivo è pronta a lanciare un messaggio.

"Se ognuno di noi facesse qualcosa per aiutare il prossimo, forse vivremmo anche meglio. Io, ogni giorno, lavoro con le mani, sono una fiorista. Non potevo stare ferma, così ho voluto fare qualcosa per gli agrigentini. Non si può rimanere fermi davanti a tutto questo".

