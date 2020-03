Anziana positiva al Covid-19, i legali: "Restrizioni rispettate, no gogna mediatica"

La 76enne risultava positiva al Covid-19 "ha rispettato con attenzione le restrizioni rimanendo a casa" e anche "i familiari hanno osservato con estremo scrupolo le misure restrittive imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri".

Lo hanno scritto, cercando di fare chiarezza e di interrompere "l'avviata gogna mediatica di cui i familiari sono destinatari a mezzo web e con audio virali", gli avvocati Danjela Xhaxho e Adriano Barba.

"Pur nella comprensiva preoccupazione generale della comunità di Favara, i familiari della signora risultata positiva al Covid-19 - hanno scritto i legali - ci tengono ad informare i loro concittadini ed amici che la stessa ha rispettato con attenzione le restrizioni rimanendo a casa e che i medesimi familiari hanno osservato con estremo scrupolo le misure restrittive imposte. Per queste ragioni sono i primi a dirsi basiti - spiegano gli avvocati - circa la positività del tampone, posto che la signora era ed è asintomatica. Nel rispetto delle procedure sanitarie, dunque, i familiari della signora continuano a rimanere a casa collaborando con l’autorità sanitaria, con la tenenza dei carabinieri e l’amministrazione comunale nel superiore interesse della salute pubblica per tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie osservando rigorosamente il protocollo che verrà loro disposto".

"Tuttavia, preso atto delle virali informazioni diffuse con ogni mezzo ed assolutamente infondate circa contatti diretti con parenti provenienti dalle zone rosse e dei commenti diffamatori ed ingiuriosi a corredo delle stesse, la famiglia si riserva - hanno spiegato gli avvocati Danjela Xhaxho e Adriano Barbadi - di adire la competente autorità giudiziaria nei confronti di quanti se ne dovessero rendere responsabili così come verrà perseguita legalmente la divulgazioni di foto private. Tenuto conto delle modalità di contagio che ha colpito la signora, appare evidente come questo maledetto virus possa raggiungere chiunque. Tale dinamica induce i familiari della donna, con maggiore forza, - concludono gli avvocati - ad invitare tutta la cittadinanza a rimanere fermamente a casa ed evitare qualsiasi spostamento se non estremamente necessario. Non è con il chiacchiericcio e le diffamazioni a persone già provate dal dramma del virus che si vince questa battaglia ma rispettando scrupolosamente le restrizioni imposte".