Primo giorno della "fase 2" della giustizia, niente file in tribunale

"Il sistema di verifica citofonica degli appuntamenti fissati dagli avvocati con le cancellerie comporta un ingiustificato rallentamento delle operazioni di controllo, appare opportuno che le cancellerie facciano pervenire un elenco degli appuntamenti fissati per la giornata onde consentire una verifica immediata all'atto di presentazione dei difensori all'ingresso".

Il presidente del tribunale, Pietro Maria Falcone, con un provvedimento firmato ieri, ha messo nero su bianco una disposizione annunciata verbalmente venerdì al termine di una riunione con la Procura e i rappresentanti dell'avvocatura che lamentavano le file agli ingressi per accedere al tribunale.

Da ieri ha preso il via la "fase 2" nel settore penale con la celebrazione di un numero maggiore di udienze. È stata disposta, inoltre, l'apertura per un'ora in più al giorno dell'ufficio ricezione atti.