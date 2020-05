Giustizia e fase 2, tolta l'autocertificazione per gli avvocati: operativi i front office con i calendari

Niente autocertificazione per gli avvocati che devono accedere al tribunale per svolgere attività professionale e front office per limitare al massimo le presenze nelle cancellerie.

Il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone e il procuratore Luigi Patronaggio hanno adottato un nuovo provvedimento con cui si rimodulano alcuni aspetti organizzativi legati, soprattutto, alla gestione degli accessi in tribunale nella cosiddetta "fase 2" della giustizia.

Innanzitutto, dopo una serie di colloqui con il commissario straordinario del consiglio dell'Ordine forense, Silvio Miceli, si è deciso di venire incontro alle esigenze degli avvocati che hanno manifestato il loro disappunto per il fatto di dovere sottoscrivere, tutte le volte che accedevano, da lunedì, all'interno del palazzo di giustizia, una specifica autocertificazione.

La dirigenza amministrativa, invece, ha messo a punto l'operatività dei front office che consentiranno agli avvocati di non accedere all'interno delle cancellerie, limitando in questo modo al massimo il contatto. "L'accesso agli uffici - viene precisato - deve essere regolato da prenotazione telematica e telefonica". Già operativo il front office unico del civile, settore già molto informatizzato negli ultimi anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo sportello si troverà al piano terra, negli ex uffici dell'Agenzia delle Entrate. Servirà a rilasciare documenti di cui sia stata fatta richiesta in via telematica. Dal lunedì al venerdì si alterneranno i referenti delle singole cancellerie (lunedì-lavoro; martedì volontaria giurisdizione; mercoledì-fallimentare; giovedì-esecuzioni immobiliari e venerdì-contenzioso ordinario). Nel penale, per il rilascio di copie, fascicoli e certificazioni, i front office sono operativi con i seguenti calendari: prima sezione dibattimentale-martedì e giovedì; seconda sezione dibattimentale-lunedì e mercoledì; gip-gup-mercoledì e venerdì.