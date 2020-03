Arriva paziente in difficoltà respiratorie, scoppia il panico al pronto soccorso: falso allarme Coronavirus

Momenti di preoccupazione ieri al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento per un falso allarme Coronavirus.

Alla struttura ospedaliera è giunto un paziente già sofferente di altre patologie che manifestava una grave insufficienza respiratoria. Questo è bastato per far scattare l'allarme Covid-19: gli utenti in quel momento in attesa che sono stati allontanati in modo cautelativo e si è anche provveduto ad avviare la disinfezione dei locali.

Stando a quanto al momento trapelato, si sarebbe trattato appunto di un falso allarme, ma è certamente un episodio significativo per indicare qual è al momento il livello di attenzione nelle strutture sanitarie del territorio. Ricordiamo a tutti gli utenti che al momento sono installate dinnanzi agli ospedali delle strutture di pre-triage dedicate specificatamente a coloro che lamentano problemi come febbre, difficoltà respiratorie, tosse persistente.

Per informazioni, segnalazioni, richieste di intervento, è disponibile il numero verde 800.45.87.87 ed è comunque fortemente consigliato rivolgersi sempre telefonicamente ai medici di famiglia.