Coronavirus, tampone obbligatorio per tutti coloro che sono rientrati dal Nord

Tutti coloro che sono rientrati dal Nord, al termine dell'isolamento, verranno sottoposti a tampone rino-faringeo. Lo ha disposto il presidente della Regione, Nello Musumeci. A chiederlo, nei giorni scorsi, inviando una accorata lettera all'assessore regionale alla Sanità, era stato il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. Le precedenti ordinanze hanno imposto a tutte le persone che provengono da altre regioni o dall’estero l’obbligo dell’isolamento fiduciario per giorni 15, senza contatti sociali, con divieto di spostamento e di viaggi, e rimanendo raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza presso il proprio domicilio,. A tale obbligo si accompagna la relativa comunicazione, da parte degli interessati, da effettuare al sindaco del Comune di residenza, al dipartimento Prevenzione Asp di competenza e al proprio medico di Medicina generale. Adesso - grazie alla nuova ordinanza appena firmata dal presidente Musumeci - terminato l’isolamento, gli interessati saranno sottoposti a tampone per verificare l’eventuale positività al Covid-19 e quindi proseguire - in caso positivo - lo stato di isolamento o comunque essere sottoposti ad altre misure più idonee.

Senza dubbio, questa decisione costituisce un’efficace misura a salvaguardia della salute pubblica e a prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus. “Sono grata al presidente Musumeci per avere ordinato la sottoposizione a tampone di tutti coloro i quali provengono da fuori della Sicilia.

E’ una misura a cui tengono tutti i nostri territori e che io nei giorni scorsi avevo accoratamente sollecitato - ha dichiarato il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, -. . Adesso spero che il dipartimento regionale competente dell’Aasessorato alla Salute possa subito rendere operativa la disposizione dell’ordinanza, facendo sin da subito scattare automaticamente l’obbligo di tampone sia per coloro i quali ultimano il periodo di isolamento sia – nel caso in cui sarà accertata l’eventuale positività al virus- per i loro familiari conviventi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.