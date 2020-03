Emergenza Coronavirus, niente messa aperta al pubblico: il parroco fa una diretta Facebook

L’emergenza Coronavirus ha obbligato l’Arcidiocesi a correrei ai ripari. Niente messe aperte al pubblico, ma anche stop matrimoni e cresime ma anche funerali.

Tutto questo, però, non ha scoraggiato un prete agrigentino. Don Maurizio ha scelto di non rinunciare ad "abbracciare" i suoi fedeli. Don Maurizio ha celebrato messa e l’ho fatto direttamente tramite social.

Una diretta Facebook che ha scaldato i cuori dei fedeli. “Grazie mille don Maurizio – scrivono gli agrigentini - è stato un gesto davvero bellissimo”. Una messa vera e propria fatta a favore di telecamera e indirizzata a tutti i fedeli che, in questo momento, non possono recarsi in chiesa.

Don Maurizio, tramite social, ha aperto le porte della sua parrocchia e lo ha fatto tramite social. La messa è stata vista da un migliaio di persone, una preghiera comune che è stata ben accettata da tanti.

Caso diverso, invece, per Favara. Uno dei parroci della città ha scelto di andare in giro con un microfono ed un altoparlante. Don Giuseppe ha camminato per le strade della sua città, recitando il rosario. L'eco delle sue preghiere è arrivato fin dentro le case dei favaresi.