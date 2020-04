Covid-19 e didattica a distanza ... ma servono i giga, il preside Russo: "Sim telefoniche alle famiglie”

Dall’evoluzione dell’emergenza Coronavirus dipenderà anche la ripresa del prossimo anno scolastico. In un clima di assoluta incertezza, in fase di programmazione, per gli istituti scolastici, il sistema della didattica a distanza è l’unica alternativa che consente lo svolgimento delle attività. AgrigentoNotizie ha incontrato Alfio Russo, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento. Nella scuola di via Cimarra, le lezioni e le attività da remoto, mettono in rete un’ampia platea di alunni, docenti e personale, circa 1300 persone.

Non in tutte le case però c’è la possibilità di essere connessi e non tutti, per esempio, possono permettersi un dispositivo informatico. “Per chi era sprovvisto di dispositivi informatici, abbiamo fornito, in comodato d’uso, un computer o un tablet per potere seguire le attività della didattica a distanza" – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il dirigente scolastico Russo - . Per quanto riguarda invece l'eventuale indisponibilità di connessione internet, il preside della “Anna Frannk” pone il problema dell’esaurimento del traffico dati per i genitori che utilizzano lo smartphone: “Stiamo cercando di capire con i fornitori dei servizi di telefonia mobile se sia possibile acquistare delle Sim da fornire in comodato d’uso”.