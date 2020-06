Coronavirus, il "Parlapiano" diventa Covid-hospital per la provincia

Era un'ipotesi che veniva sostenuta con forza quando il timore di una diffusione significativa del Coronavirus in provincia di Agrigento era palpabile, ma fu più volte rifiutata dagli organi istituzionali. Adesso - come riferisce il quotiano La Sicilia - è invece arrivato il via libera da parte dell'Assessorato regionale alla Salute alla realizzazione di un Covid-Hospital al "Fratelli Parlapiano" di Ribera.

La struttura sarà riferimento per le province di Agrigento e Caltanissetta e prevederà 40 posti di degenza ordinaria anche se servirà di fatto come "serbatoio" di posti disponibili in caso che le altre strutture vadano in saturazione. Rimane comunque il nodo degli spazi oggi occupati dalla clinica "Maugeri".