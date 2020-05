Da Palma ad Aragona, salgono 2 i nuovi contagi da Covid: entrambe le ammalate lavorano al San Giovanni di Dio

Sale a quota 127 il numero complessivo dei casi di Sars-Cov2 registrati in provincia di Agrigento dall'inizio della pandemia. Secondo i dati dell'Asp, infatti, nella giornata di oggi è emerso un nuovo positivo ad Aragona. Si tratterebbe di una donna sessantenne che lavora all'ospedale "San Giovanni di Dio" e che sarebbe asintomatica. Lavorava al nosocomio agrigentino anche il caso registrato stamattina a Palma di Montechiaro.

Non è chiaro come sia stata trovata positiva al Covid-19, ma sono stati già sottoposti a tampone tutti i componenti del suo nucleo familiare, che è stato posto anche in isolamento in attesa di ulteriori sviluppi.

Cresce, comunque, anche il numero dei guariti, arrivati a quota 87 (+4) e di tamponi effettuati, che sono giunti a quota 5410 di cui 8 realizzati appunti nella giornata di oggi. La provincia continua a non avere ammalati ricoverati presso i propri ospedali.

Nonostante questi nuovi casi, il grafico del contagio è in netta discesa, ma in molti ribadiscono la necessità di usare massima cautela per i giorni che verranno.