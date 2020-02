Psicosi Coronavirus, supermercati presi d'assalto: tutti a fare la spesa

La psicosi Coronavirus è tangibile anche ad Agrigento, nonostante gli appelli istituzionali a mantenere la calma e a non farsi prendere dal panico, alcuni supermercati sono stati presi d’assalto. Carrelli pieni e lunghe file alle casse, nonostante il lunedì come da tradizione, non sia la giornata dedicata alla spesa.

Negli scaffali iniziano a scarseggiare i generi alimentari di largo consumo, come: pasta, latte, farina, zucchero, cibi in scatola e conserve di pomodoro.

In rialzo anche le vendite di acqua minerale mentre ormai quasi introvabili sono i disinfettanti, come ad esempio il noto gel per le mani e le bottiglie di alcol.

Nonostante l’evidenza, non tutti gli avventori del supermercato ammettono però di aver riempito il carrello per i timori legati al Coronavirus.