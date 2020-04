Cimiteri chiusi causa Covid-19, Firetto posa quattro corone di fiori per i defunti

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha deposto una corona di fiori dinanzi al cancello dei quattro cimiteri della città.

"Molti concittadini hanno sentito il bisogno di portare un fiore ai propri cari defunti. Ma purtroppo non si può - ha detto Firetto -. Un maledetto virus ha costretto a chiudere i nostri cimiteri. Per questo ho promesso che sarei andato io per tutti. Stamattina ho deposto una corona davanti ai quattro cancelli dei cimiteri di Bonamorone, Piano Gatta, Montaperto e Giardina Gallotti. È stato un modo per cingere a nome di tutti i nostri defunti in un solo pensiero e un solo abbraccio".