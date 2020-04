Clochard astigiano trovato a dormire per strada: scatta la rete della solidarietà

In giorni di "lockdown", in cui nessuno si può allontanare da casa se non con guanti, mascherina e autocertificazione al seguito, c'è chi vive per strada, dormendo sulle panchine.

E' accaduto a Ribera, come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Un anziano senza fissa dimora, infatti, è stato trovat a riposare nei pressi della villa comunale, in pieno centro.

Prima è partita una denuncia sui social, che è stata ascoltata dal Comune, che ha avviato i servizi sociali. L'uomo è originaio di asti ed è apparso in stato confusionale. Per lui è stata già attivata una rete di solidarietà.