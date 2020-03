In trasferta e a spasso sul lungomare per una "salutare boccata d'aria": denunciate

Un ucraino che, in tuta, faceva - a distanza dal proprio domicilio - attività ginnica. Due donne agrigentine, di mezza età, che passeggiavano sul lungomare Nettuno e lo facevano, stando a quanto hanno riferito agli agenti, per prendere "una salutare boccata d'aria di mare" e due giovani - non appartenenti alla stessa famiglia - che hanno raccontato di stare andando in farmacia. Non si fermano i controlli da parte delle forze dell'ordine e purtroppo non si fermano neanche i denunciati - per inosservanza ai provvedimenti di autorità - alla Procura della Repubblica.

I poliziotti delle Volanti hanno pizzicato una coppia di giovani - non appartenenti allo stesso nucleo familiare - che hanno raccontato di essere usciti per andare in farmacia e ritirare le medicinein precedenza prenotate. Ma anche un ucraino che stava facendo attività ginnica a distanza dalla propria abitazione.

A Porto Empedocle, invece, due donne agrigentine di mezza età sono finite nei guai - denunciate entrambe alla Procura - perché sorprese a passeggiare sul lungomare Nettuno. Alla richiesta degli agenti sul motivo del loro spostamento fuori dal Comune di residenza, i poliziotti si sono sentiti rispondere che erano andate in farmacia e che ne avevano approfittato per una "salutare boccata d'aria al mare".