Il nemico è sempre in agguato: nuovo caso di Covid-19 a Siculiana, salgono a 121 gli infetti

C'è un nuovo caso di Coronavirus a Siculiana. I contagiati complessivi della provincia di Agrigento salgono pertanto a 121. La "città degli sposi" fino ad ieri sembrava aver superato "l'ostacolo": l'unico cittadino risultato infetto al Covid-19 era infatti - dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Marsala - già guarito. Ma il nemico - lo dimostra la cronaca quotidiana - è sempre in agguato e, infatti, a Siculiana è arrivato - secondo quanto riporta il report dell'Asp di Agrigento - l'esito del secondo tampone positivo.

"Aspettavamo l'esito di tre o quattro tamponi - ha confermato il sindaco Leonardo Lauricella - . Adesso è arrivata questa notizia!". Notizia che al sindaco ha dato, sulla base del report dell'Asp, AgrigentoNotizie.

Fino ad ora sono stati acquisiti - dall'Asp di Agrigento - gli esiti di ben 3828 tamponi (ieri risultavano essere 3675). Rispetto alle precedenti 24 ore - stando al report dell'azienda sanitaria provinciale - ci sono, e per fortuna, 4 guariti in più: da 65 si è arrivati a 69.

Calano anche i ricoveri: sono passati infatti da 13 di ieri ad 11 di oggi. Ma purtroppo calano per via dei decessi: sul bollettino dell'Asp è stata inserita la morte del saccense che era ricoverato ad Enna (dove adesso non ci sono più degenti agrigentini) e la morte del bancario in pensione che era al Covid hospital di Partinico.

Non c'è più nessun agrigentino nelle strutture lowcare, mentre le persone in quarantena risultano essere tante quante erano ieri: 28.