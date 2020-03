Coronavirus, salgono a 4 i tamponi positivi in città: 70enne ricoverato a Malattie infettive

Sono quattro - e non tre - già da ieri, ad Agrigento, i tamponi positivi al Covid-19.

Il sindaco di Agrigento, poco dopo le 21 di ieri, ha annunciato - sui social - il terzo tampone positivo. Il test al Coronavirus ha dato la conferma all'infezione da Covid-19 per una 54enne residente ad Agrigento. "C'è un''altra persona positva. Il numero dei contagiati sale a tre. Si tratta però di una persona che ha i sintomi propri del Covid-19" - riferiva, ieri sera, nel video messaggio, il sindaco della città dei Templi - . La donna è, al momento, in quarantena domiciliare. Così come sono in isolamento i suoi familiari che, per fortuna, stanno bene.

Poco prima, l'Asp di Caltanissetta - riferendo sul numero dei contagiati e sugli ingressi all'ospedale "Sant'Elia" - faceva sapere che uno dei due ricoveri della giornata - nell'unità operativa di Malattie infettive del presidio ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta - riguardava un paziente di Agrigento. Si tratta di un uomo, quasi settantenne, - è stato fatto chiarezza da fonti sanitarie Nissene - natio di Porto Empedocle ma residente nella città dei Templi.

Dati della Prefettura

Alle ore 17 di lunedì 23 marzo, al ministero della Salute, risultavano i seguenti dati siciliani: ricoverati con sintomi 250 (il giorno prima erano 220), in Terapia intensiva c'erano 60 pazienti (55 il giorno prima), in isolamento domiciliare 371 (321). Il totale dei positivi: 681 (596). Dimessi guariti: 27 (erano 26 il giorno precedente), deceduti 13 (8). Casi positivi totali: 721, tamponi effettuati: 6.375 (5.580 il giorno prima). Sempre ad ieri pomeriggio risultavano, a livello di province siciliane, 45 casi ad Agrigento (erano 41 il giorno prima); Caltanissetta è passata invece da 27 a 29; Catania da 234 a 274; Enna da 34 a 44; Messina da 112 a 120; Palermo da 92 a 109; Ragusa è rimasta ferma a 9; Siracusa a 49, mentre Trapani salta da 32 a 42. Il totale è dunque passato da 630 a 721.

Stando ai dati comunicati dall'Asp di Agrigento alla Prefettura (aggiornati alle ore 17 di lunedì 23 marzo), sono stati effettuati 511 tamponi e i positivi sono risultati essere 45. Comuni di residenza de positivi (sempre dati aggiornati alle ore 17 del 23 marzo): Agrigento 3, Canicattì 2, Favara 3, Licata 3, Menfi 3, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 3, Raffadali 1, Ribera 6, Santa Margherita 1, Siculiana 1, Sciacca 18. Negli ospedali Agrigentini - dopo le dimissioni del paziente che era ricoverato al "Giovanni Paolo II" di Sciacca - non risultano esserci più ricoverati infetti da Covid-19. Agrigentini ammalati risultano però ricoverati: 1 a Partinico, 2 a Caltagirone, 4 a Caltanissetta (ma il dato va aggiornato con la comunicazione - avvenuta poco le 19 - del nuovo ricovero fatta dall'Asp Nissena ndr.), 1 a Marsala, 2 ad Enna e 1 a Trapani.

