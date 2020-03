In crescita i casi di Covid-19: +11 casi nel giro di poche ore, l'Agrigentino è a quota 86

+11. Per la Regione Sicilia, ad Agrigento e provincia - nelle ultime 24 ore - si sono registrati 11 nuovi casi di Coronavirus. Il dato, aggiornato alle ore 17 di oggi, è stato comunicato all'unità di crisi nazionale. Oggi - per la Regione appunto - i casi di tamponi positivi, per l'Agrigentino, sono ben 86. Ieri, invece, erano complessivi 75. E sabato erano 55. Per il capoluogo e la sua provincia, la curva epidemiologica è, dunque, ancora in sistematico aumento. E con numeri anche più importanti rispetto alla fase iniziale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 86 (1 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 63 (19, 3, 4); Catania, 405 (142, 16, 27); Enna, 183 (120, 1, 11); Messina, 280 (128, 8, 17); Palermo, 229 (81, 17, 7); Ragusa, 30 (8, 3, 2); Siracusa, 62 (34, 21, 6); Trapani, 70 (26, 0, 1).

La Regione tiene in considerazione e finiscono nel report - per la provincia - i ricoveri in uno dei 5 presidi ospedalieri dell'Agrigentino. In realtà, sono 16 i ricoverati agrigentini sparsi un po' in tutta l'isola: negli ospedali di Caltagirone (2), Caltanissetta (6), Enna (3), Marsala (2), Messina (1), Partinico (1) e Trapani (1).

Per il dipartimento della Protezione civile - aggiornamento al pomeriggio di oggi - i casi di Covid-19, nell'Agrigentino, sono 89, mentre ieri pomeriggio erano invece 78.

