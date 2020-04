Campobello, Ravanusa, Menfi e Sciacca: altri 5 nuovi casi di Covid, per l'Asp sfiorato il tetto dei 110 infetti

Cinque casi di Covid-19 in più. Per l'Asp di Agrigento, sui 2.104 tamponi rino-faringei fino ad ora effettuati i positivi, oggi, sono saliti a 108 in totale. Ieri erano, invece, 103. In realtà, sono almeno 109 visto che l'Asp - per Ravanusa - conteggia 3 casi, mentre invece il sindaco Carmelo D'Angelo ha annunciato anche il quarto tampone positivo.

Per la Regione, dato comunicato all'unità di crisi nazionale, l'Agrigentino ha invece 120 pazienti "attualmente" positivi. E aggiungendo i 2 guariti e il deceduto si arriva a complessivi 123 infetti che è il dato riportato dalla Protezione civile. Non soltanto "turbinio" di numeri, però, ma anche smentite.

Stando al report fornito dall'Asp, cresce Sciacca che risulta avere 23 casi (ieri ne aveva 22), ma anche Menfi che è passata da 10 a 11, Campobello di Licata che è arrivata a 6 (ieri erano 5 i casi). E cresce, appunto, anche Ravanusa che è arrivata a 4 (3 sul report odierno dell'Asp), ma che ieri era a 2. I ricoverati in ospedale rimangono complessivamente 11, tre invece le persone dimesse che si trovano in strutture lowcare. Aumentano - sono oggi 75 mentre ieri erano 72 - coloro che sono in quarantena. Da 6 i guariti sono passati a 9 e le persone che hanno perso la vita restano complessivamente 10.

Il sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone, dopo aver appunto appreso che – sulla sua città – veniva conteggiato un nuovo tampone positivo, arrivando dunque a 6 infetti, ha subito contattato l’azienda sanitaria provinciale. “Dall’Asp mi hanno confermato che i casi in totale sono 5 – ha spiegato l’amministratore - . Quindi non c’è nessun altro nuovo caso a Campobello”.

Per quanto riguarda i ricoverati agrigentini, uno si trova all'ospedale di Caltagirone, 5 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 1 ad Enna, 1 a Marsala, 1 a Messina e 2 a Partinico.

Restano, per fortuna, fermi i contagi nel resto dei Comuni Agrigentini dove sono risultati esserci dei focolai: 12 i casi di Agrigento, 1 ad Aragona, 1 a Caltabellotta, 1 a Camastra, 6 a Canicattì, 4 a Favara, 1 a Lampedusa, 8 a Licata, 1 a Montallegro, 1 a Naro, 9 a Palma di Montechiaro, 5 a Porto Empedocle, 3 a Raffadali, 8 a Ribera, 3 a Santa Margherita Belice e 1 a Siculiana.