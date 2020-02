"Rischio di diffusione sul territorio del virus": ecco perché é stato annullato il Mandorlo in Fiore

Alla fine il tanto atteso provvedimento formale è arrivato. Nella giornata di oggi il Comune di Agrigento ha pubblicato un'ordinanza in tema di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 2019" con il quale viene annullato non solo il festival, ma anche la mezza maratona della concordia, il festival dei "Bambini del mondo" e anche tutti gli eventi correlati, dai concerti alle iniziative in città.

Nell'ordinanza si citano più volte le decisioni prese durante il vertice in prefettura di domenica e, soprattutto, si evidenziano le linee guida a livello nazionale che prescrivono di evitare eventi dove vi sia un assembramento di persone a distanza ravvicinata, con l'aggiunta della presenza di persone provenienti da altri paesi, che, dice l'ordinanza, rischierebbe "in forma diretta e/o indiretta" di "amplificare esponenzialmente la possibilità che confluiscano sul territorio comunale personale provenienti da aree dove sono stati registrati focolai del virus".

Proprio durante il vertice in Prefettura, dice il sindaco, sarebbe "emersa l'adeguatezza della sospensione provvisoria di ogni grande manifestazione attrattiva e/o aggregativa di persone e l'attivazione dell'allerta del Coc comunale".