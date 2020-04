Emergenza Coronavirus, commerciante di carburanti dona macchinario all'ospedale: Cittadinanzattiva lo ringrazia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Abbiamo appreso di un gesto di grande bontà, di sensibilità, e di grande generosità. In un periodo di crisi economica, come quello che stiamo vivendo a causa del corona virus, proprio in questo periodo si fanno avanti gesti,che danno lo spessore di alcuni cittadini di cui tutti noi non avremmo mai assolutamente pensato e immaginato, come quello fatto dalla ditta NobileOILGroup di Agrigento,che ha regalato all’ospedale di Agrigento una attrezzatura molto importante, in un momento in cui la nostra sanità e in cerca di finanziamenti, per potere assicurare la salute dei cittadini,dove si attuano fondi con donazioni da parte di tutti gli italiani per la nostra sanità, che e stata negli anni svilita e svuotata di efficienza, a causa di una cieca e becera politica, che ha messo la salute dei cittadini all’ultimo posto dei bisogni degli italiani.

Infattila politica ha tolto negli anni, molti finanziamenti alla sanità tanto da rendere spesso la nostra medicina,una eccellenza a livello mondialee in particolare quella siciliana,inefficiente per mancanza di attrezzature.

Abbiamo parlato con il titolaredella sopradetta ditta, il sig. Nobile il quale ci ha detto che hanno regalato all’ospedale di Agrigento ed in particolare al reparto di cardiologia un videolaringoscopio, con grande soddisfazione e con grande nobiltà d’animo.

In un reparto, dove giorno per giorno si segna per ogni ricoverato il confine tra la vita e la morte, un reparto dove attrezzature e macchine aiutano sicuramente i bravi medici che vi lavorano a svolgere bene il loro lavoro e di conseguenza a dare la salute agli ammalati

La cittadinanza agrigentina tutta, assieme alla nostra associazione Cittadinanzattiva e al sottoscritto, ringrazia la ditta Nobile Oil Group di Agrigento, per questo bel gesto di grande umanità che caratterizza l’animo di questo nostro imprenditore.

Il responsabile provinciale per i consumatori ed utenti di Cittadinanzattiva di Agrigento