Rischio Coronavirus, il gruppo della Cina non parteciperà al Mandorlo in fiore

Il richio epidemico del Coronavirus non influenzerà la 75esima edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento in programma dal 28 febbraio al 8 marzo prossimi.

L'ente organizzatore, il Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, ha precisato che, salvo ulteriori complicazioni, il virus che terrorizza il mondo non dovrebbe inficiare sullo svolgimento della kermesse folklorica.

"Questa edizione andrà avanti - spiega, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi: Roberto Sciarratta - . Avevamo previsto di invitare un gruppo proveniente dalla Cina che aveva dato l'adesione, ma ci ha fatto sapere che a causa del problema sanitario non potranno partecipare".