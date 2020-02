Rischio contagio Coronavirus, il Cupa chiude le porte: le attività riprenderanno il 9 marzo

Anche l'università di Agrigento chiude le porte per alcuni giorni per ridurre il rischio di contaggio e trasmissione del cosiddetto "Coronavirus".

Lo ha deciso nella giornata di oggi il presidente del Consorzio Giovanni Di Maida, il quale ha stabilito di applicare anche a livello locale quanto sta attuando l'Università di Palermo. In particolare, fino al prossimo 9 marzo, sono sospese le lezioni, inibite le aule e gli spazi comuni e chiuso il ricevimento al pubblico degli uffici, che però saranno comunque raggiungibili telefonicamente.

Una misura di cautela per evitare, come è già successo per aule di tribunale e manifestazioni pubbliche, aggregamenti di persone, ma anche per chiudere nei fatti i collegamenti con il capoluogo di Regione dove si è decisa persino la sanificazione delle scuole.

Le attività dovrebbero riprendere normalmente il 10 marzo, salvo rinvii o altre urgenze.