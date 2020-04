Centinaia di testa da Covid fermi, Mancuso: "Nessuno ci dice se sono positivi"

Incongruenze, “valzer” di numeri ed esiti che tardano ad arrivare. Ritardi nei risultati dei tamponi e tanto altro, a fare il punto della situazione è il direttore sanitario dell’Asp, Gaetano Mancuso.

“Diciannove persone in attesa di ricevere l’esito del test? Gli esiti ci arrivano ancora dal laboratorio di Palermo. Si tratta di test inviati a Palermo prima dell’attivazione dei nostri laboratori - dice Mancuso a La Sicilia. Ho saputo che abbiamo centinaia e centinaia di tamponi fermi nelle strutture di Palermo, nessuno ci dice se sono positivi o meno. Probabilmente una parte di questi saranno lo ‘scarto’ con i numeri della Regione e della Protezione civile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci sarebbero delle persone che attendono il risultato del test. "Premetto - spiega Mancuso a La Sicilia che fintanto non ci viene comunicato l’esito, non possiamo trasmettere le notifiche ai sindaci e, quindi, non si attiva la quarantena obbligatoria. In teoria, quindi, un soggetto potrebbe muoversi. Ma non è così: coloro che ci hanno chiesto di essere sottoposti al tampone sono soggetti che hanno disturbi e sono in apprensione, chi è rientrato dal 14 marzo deve stare a casa e chi è in quarantena, se la viola, è sottoposto a procedimento penale".