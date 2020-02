Emergenza Coronavirus, Pullara: "Nessun allarmismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Sicilia affronta l’emergenza coronavirus in assoluta linea alle direttive ministeriali, nessun panico bensì una sana attenzione rispetto a quanto registrato nelle ultime ore, lo dichiara Carmelo Pullara a termine della seduta della VI Commissione in cui l’Assessore Razza ha spiegato passo dopo passo l’evoluzione dei percorsi messi a supporto per fronteggiare i casi che si sono presentati in Sicilia. La commissione inoltre ha proposto di potenziare i presidi ospedalieri sprovvisti di stanze a pressione negativa e raccogliendo il favore del Governo si è giunti alla rassicurazione che nell’ordinanza di protezione civile di prossima emanazione da parte della Giunta di Governo questa vicenda sarà inserita consentendo la fornitura di moduli container riconvertibili per supplire la carenza con particolare attenzione per la provincia di Agrigento totalmente sguarnita. Il lavoro di oggi – conclude Pullara -dimostra una grande sinergia senza divisioni politiche in cui l’intera commissione ed il governo hanno delineato un percorso comune per assicurare quanta più assistenza ai cittadini.