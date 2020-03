Rischio contagio Covid-19, la Camera di commercio chiude al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’evolversi della situazione relativa alla diffusione nel Paese del virus Covid-19 e le prescrizioni adottate dal Governo in questi giorni sul contenimento della libera circolazione delle persone impongono alla Camera di Commercio l’adozione di alcune misure volte a regolare – per i prossimi giorni e fino al 3 aprile 2020 – l’afflusso negli uffici dell’ente.

L’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13/3/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, ed in particolare l’art. 8, lettera e), ordina agli Enti sottoposti a vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale di “sospendere gli accessi dell’utenza con la quale si mantiene la doverosa comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica da pubblicare, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici”.

Pertanto, fino al 3 aprile 2020 presso la Camera di Commercio di Agrigento è sospeso l’accesso dell’utenza e le comunicazioni con gli uffici potranno avvenire solo ed esclusivamente a mezzo telefono e/o posta elettronica.

Per contattare la Camera di Commercio:

- Telefono: chiamando i numeri: 0922490211 – 0922490240 – 0922490247 – 0922490239 - 0922490266 (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8,45 alle ore 13,00

- In caso di telefono occupato, o al di fuori degli orari previsti, scrivere una e-mail a: segreteria.generale@ag.camcom.it indicando l’oggetto del messaggio e un proprio recapito telefonico per essere contattati.

Per informazioni di carattere generale, è sufficiente consultare il sito internet www.ag.camcom.gov.it, che viene costantemente aggiornato. Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore”, utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito www.registroimprese.it , con pagamento tramite carta di credito.