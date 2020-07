Coronavirus, tre nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.694 tamponi

Tre nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti nel Ragusano, mentre sono stati processati 2.694 tamponi. Il dato è stato reso noto dal ministero della Salute. I pazienti ricoverati in ospedale sono 17 (uno in meno rispetto a ieri ndr), di cui due in Terapia intensiva e 121 sono invece in isolamento domiciliare (+ 3 rispetto a ieri). Sono complessivamente 138 gli attuali positivi.

La situazione in Italia

In Italia continua la curva di discesa degli attualmente positivi, con 21 morti nelle ultime 24 ore e 235 nuovi casi confermati di Coronavirus. I pazienti ricoverati con sintomi sono 940 (-16, -1,7%; ieri -7), di cui 71 in terapia intensiva (-8, -10,1%; ieri -3).

I controlli anti focolai

L'assessorato alla Cittadinanza sociale del Comune e il dipartimento di Prevenzione dell'Asp hanno stretto un'intesa per la sicurezza sanitaria dopo l'emergenza Covid nei centri estivi per bambini e adolescenti.

In particolare, sarà compito del Comune acquisire in forma telematica le comunicazioni delle strutture che attiveranno i servizi, predisponendo insieme all'Asp i necessari sopralluoghi di verifica. Il dipartimento di Prevenzione dell'Asp si occuperà di effettuare sopralluoghi congiunti di concerto con la polizia municipale o altri uffici del Comune, con modalità a campione e concordando preventivamente un calendario, per verificare gli aspetti igienico-sanitari delle strutture.