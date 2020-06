Coronavirus, in Sicilia secondo giorno consecutivo con 0 contagi: i malati sono meno di 900

Per il secondo giorno consecutivo in Sicilia si registrano zero contagi (su quasi tremila tamponi). L'emergenza Coronavirus sembra ormai agli sgoccioli (chi è scaramantico incroci pure le dita) almeno secondo i dati forniti dalla Protezione civile regionale. Infatti altre 24 persone sono state dichiarate guarite, altri quattro pazienti sono stati dimessi e uno di loro invece è fuori dalla terapia intensiva. Gli attuali malati scendono sotto quota 900. Unica nota negati è che c'è da registrare - dopo giorni - un nuovo decesso.

Passiamo ai numeri aggiornati alle 15 di oggi. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 157.868 (+2.995 rispetto a ieri), su 134.035 persone: di queste sono risultate positive 3.447, mentre attualmente sono ancora contagiate 879 (-25), 2.292 sono guarite (+24) e 276 decedute (+1). Degli attuali positivi, 63 pazienti (-4) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (-1) - mentre 816 (-21) sono in isolamento domiciliare.

Il dato provinciale

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (4, 152, 11); Catania, 402 (21, 570, 100); Enna, 8 (1, 388, 29); Messina, 130 (21, 378, 57); Palermo, 262 (15, 281, 37); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 6 (1, 216, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).