Coronavirus, in Sicilia un solo nuovo caso: diminuiscono i contagiati in isolamento

Un nuovo caso scoperto nelle ultime 24 ore porta il numero delle persone attualmente affette da Coronavirus in Sicilia a 127. Il dato è reso noto dal ministero della Salute, che da venerdì ha raccolto il testimone della Protezione Civile e diffonderà l'aggiornamento sulla situazione Covid-19 nel Paese.

Secondo i dati aggiornati alle 17 di oggi in tutta la Sicilia sono 21 i pazienti ricoverati con sintomi, tre sono in terapia intensiva (totale ospedalizzati 24). Sono invece in isolamento domiciliare 103 persone (venerdì erano 106). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia sono complessivamente 2.670 e 281 i deceduti per 3.078 casi totali. Nelle ultime 24 ore sono invece stati processati 1.058 tamponi. Una situazione quindi sostanzialmente stabile.

La situazione in Italia

Il bollettino di lunedì 29 giugno 2020. Sono 16.496 gli attualmente positivi in Italia con una diminuzione di 185 persone in meno di ieri affette dal virus. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. 126 i nuovi casi, con il totale dei contagiati da inizio emergenza che sale a 240.436. Sei in tutto i morti nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 28 febbraio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del weekend vittime e nuovi casi sono tornati a scendere, dopo l'impennata registrata nella passata settimana a causa di alcuni focolai. Resta alta l'allerta in Lombardia dove il governatore Fontana a prorogato l'obbligo di indossare le mascherine fino al prossimo 14 luglio. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha tracciato un bilancio del periodo di chiusura: "Senza lockdown numeri marcatamente più alti, almeno doppi rispetto ai numeri che già tristemente abbiamo osservato".