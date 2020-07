Coronavirus, in Sicilia nuovi casi in aumento: sale anche il numero dei ricoverati

La speranza di vedere la Sicilia "Covid free", almeno al momento, si allontana. Nelle ultime settimane sono in lieve aumento i casi di Coronavirus sull'Isola: l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute parla di appena due nuovi contagi. Nulla a che vedere con la situazione di marzo, attenzione. Ma in molti speravano che a luglio inoltrato il virus potesse concedere una tregua, invece la settimana dall’11 al 18 luglio è stata la peggiore da maggio a ora.

In aumento ci sono anche i ricoverati, che al momento sono 10 (+1 rispetto a ieri) di cui due in terapia intensiva (+1). I contagiati in isolamento domiciliare sono invece 145 per un totale di 157 attuali positivi. La buona notizia è che ci sono 7 guariti (2.704 in totale) e che non ci sono nuovi decessi.

La situazione in Italia

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 20 luglio 2020, sono 13 le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid 19 in Italia, in leggero aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano state soltanto tre, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Come confermano i dati aggiornati del ministero della Salute, i morti con coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 35.058.

Cala ancora il numero dei nuovi casi, che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio, in totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 244.624 persone. Scende anche il numero dei positivi con 36 casi in meno rispetto a ieri. Così il numero dei malati scende a 12.404. Ieri al contrario si era registrato un aumento del numero dei positivi, in controtendenza con il trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso. Sono invece 213 i guariti nelle ultime 24 ore che porta il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162.

Attualmente positivi: 12.404

Deceduti: 35.058 (+13)

Dimessi/Guariti: 197.162 (+213, +0,1%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 47 (-2, -4,1%)

Tamponi: 6.262.302 (+24.253)

Totale casi: 244.624 (+190, +0,08%)