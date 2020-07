Coronavirus, in Sicilia un nuovo caso e un guarito: gli attuali positivi restano 123

Un guarito e un nuovo contagio su 780 tamponi processati. La situazione Coronavirus in Sicilia resta stabile, come ormai da più di un mese. L'Isola resta ancora marginalmente colpita dall'epidemia, anche se questo - come ripetuto più volte dalle autorità sanitarie - non significa che bisogna abbassare la guardia. I ricoverati con sintomi restano 6, nessuno di questi in terapia intensiva, mentre i contagiati in isolamento domiciliare sono 117: per un totale di 123 attuali positivi. Non si registra nessuna vittima (in totale sono state 283 finora) con i casi totali che arrivano alla cifra di 3.100, mentre i tamponi effettuati raggiungono quota 235.954 su 190.293 persone testate.

La situazione nel resto dell'Italia

Le ultime notizie confermano come l'Italia si trovi alle prese con nuovi focolai: l'epidemia di Covid-19 non è finita e anche per questo il Governo sta valutando un nuovo dpcm e la proroga dello stato di emergenza. Secondo il consueto bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 13 luglio 2020 ben 94 dei 169 nuovi casi di contagio sarebbero avvenuti in Lombardia, mentre sono ben 10 le regioni che non registrano nuovi casi di coronavirus. Purtroppo si registrano anche oggi 13 decessi. Appena 23 mila i tamponi eseguiti.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri domenica 12 luglio evidenziava nove vittime (8 in Lombardia e 1 in Abruzzo) e 234 nuovi positivi in linea con i dati dell'ultima settimana.

Il bollettino Coronavirus del 13 luglio 2020 (apri il pdf)

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute evidenziati dalle curva del contagio i morti con coronavirus oggi in Italia sarebbero saliti a 34.967 (+13 rispetto a ieri), si conterebbero 169 nuovi casi mentre gli attualmente positivi sarebbero 13.157, 243.230 i casi totali.

Attualmente positivi: 13.157

Deceduti: 34.967 (+13, +0,04%)

Dimessi/Guariti: 195.106 (+178, +0,09%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 65 (-3, -4,4%)

Tamponi: 5.962.744 (+23.933)

Totale casi: 243.230 (+169, +0,07%.