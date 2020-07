Il Coronavirus allenta la presa: in Sicilia zero contagi e nessun morto

Nelle ultime 24 ore in Sicilia non è stato registrato nessun nuovo contagio da Covid. E' quello che emerge dando un'occhiata ai dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute. Zero contagi e zero decessi. Resta invariato il numero delle persone attualmente positive, 123 in tutto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.516 tamponi. In isolamento domiciliare si trovano 118 persone (+1 rispetto a ieri), cinque invece le persone ricoverate in ospedale, ma nessuna in terapia intensiva. I casi di Coronavirus registrati nell’Isola dall'inizio dell'epidemia Covid-19 salgono restano 3.099 (ieri era stato segnato un +1).

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 12 luglio 2020

Sono nove le vittime registrate oggi in Italia a causa del coronavirus, otto delle quali in Lombardia. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061. I casi di contagio risalgono rispetto a ieri, nonostante il numero più basso di tamponi effettuati (38.259). Sette regioni e la Provincia di Trento a zero contagi. Sono 349 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Una persona in più, rispetto a ieri, ricoverata in terapia intensiva.

