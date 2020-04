Coronavirus, 52 i nuovi casi positivi sull'isola e 3 in provincia: crescono però anche i guariti

Diminuisce notevolmente il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri. E' questa la nota lieta dentro l'uovo di Pasqua. Il numero emerge dall'ultimo aggiornamento diramato dagli uffici della Regione nel pomeriggio. Sono 52 i nuovi positivi: appena due giorni fa, venerdì 10 aprile, i casi affiorati erano stati 70 in 24 ore.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (domenica 12 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 36.098 (+2.311 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.416 (+52), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.030 persone (+29), 223 sono guarite (+14) e 163 decedute (+9).

Degli attuali 2.030 positivi, 605 pazienti (-15) sono ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (-5) - mentre 1.425 (+44) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana: "Si raccomanda - spiegano - di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Il dato provinciale

Secondo quanto la Regione ha comunicato all'unità di crisi nazionale, per Agrigento e provincia le persone "attualmente positive" sono complessivamente 123. Tre in più rispetto ad ieri. Aggiungendo i 2 guariti - segnati sul report della Regione - e il deceduto si arriva a complessivi 126 che è il dato riportato alla Protezione civile. Questa la divisione degli attuali positivi nelle altre province: Agrigento, 123 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 110 (21 ricoverati, 8 guariti, 10 deceduti); Catania, 573 (132, 57, 59); Enna, 289 (180, 16, 20); Messina, 354 (134, 40, 35); Palermo, 316 (68, 41, 19); Ragusa, 57 (6, 4, 5); Siracusa, 99 (50, 39, 10); Trapani, 109 (14, 16, 4).

