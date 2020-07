Coronavirus, situazione sotto controllo in Sicilia: un solo nuovo caso e nessun morto

Un solo nuovo caso di Coronavirus in Sicilia, ad Agrigento, su 2.425 tamponi processati. Non ci sono morti e si registrano altri tre guariti in più. Una situazione che dunque sull'Isola rimane sotto controllo. Questo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute relativo al primo luglio. I pazienti ricoverati con sintomi sono 18, mentre sono 3 quelli in terapia intensiva e 105 in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi restano 126. Il totale dei guariti sale 2.655 e quello dei casi totali a 3.081. Il numero delle vittime resta di 282.

Il nuovo caso ad Agrigento

Dopo più di mesi di zero contagi, Agrigento registra dunque un caso di Covid-19. Ad annunciare un nuovo tampone positivo è stato il sindaco Lillo Firetto: "Registriamo oggi un nuovo caso di positività, subito verificato da un secondo tampone. La persona è da ieri in quarantena. Si stanno tracciando eventuali contatti". Il nuovo contagiato è un cinquantenne, rientrato dalla Svizzera. Al primo tampone sia l'uomo che la moglie erano risultati positivi. L'esame è stato subito ripetuto e soltanto l'uomo è risultato essere "positivo", mentre invece il tampone della moglie è stato negativo.

La situazione in Italia

Sono 182 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute.