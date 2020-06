Coronavirus, zero contagi in provincia: in Sicilia 10 guariti in più

Zero contagi. E’ questo il numero che fa sorridere l’Agrigentino. Secondo il consueto report dell’Asp, non ci sarebbero nuovi contagiati in provincia.

Nessun nuovo caso di Covid 19 è stato registrato in nell'Agrigentino nelle ultime ore. Un trend importante e che fa ben sperare. I tamponi validati dall’Asp, nelle ultime, ore sono otto.

Nel riepilogo giornaliero sono tre le persone in trattamento domiciliare e nessun nuovo ricoverato in ospedale. E’ anche fermo, dunque, il numero dei guariti.

L'aggiornamento dei contagi in Sicilia

I casi attualmenti positivi in Sicilia scendono a 140. E' questa la situazione del Covid nell'Isola aggiornata al tardo pomeriggio di oggi dalla protezione civile dalla Regione. Da segnalare che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun nuovo contagio. Zero anche i decessi. Sono dieci i guariti in più rispetto a ieri (il totale rimane fermo a 280). Il numero dei guariti sale quindi a 2.650, a fronte di quasi 190 mila tamponi.

Il bollettino di sabato 20 giugno 2020 a livello nazionale, dice che sono 49 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sale così a 34.610 il totale dei decessi. I casi positivi sono aumentati di 262 rispetto a ieri: di questi, 165 (il 63%) sono stati registrati in Lombardia.

Sono invece 8 le Regioni senza nuovi contagi, tra cui appunto la Sicilia. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 238.275. Nel Paese ci sono ancora 21.212 positivi (-331 rispetto a ieri): i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.474 (-158), quelli in terapia intensiva 152 (-9). In isolamento domiciliare si trovano ancora 18.586 persone. Il totale dei guariti è intanto salito a 182.453 (+546). In tutto sono stati eseguiti 4.943.825 tamponi (+54.722) per un totale di 3.017.169 casi testati.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.911 in Lombardia, 2.088 in Piemonte, 1.207 in Emilia-Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.