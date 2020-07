Coronavirus, altri due contagi: dopo 9 giorni un nuovo malato in terapia intensiva

Spuntano altri due nuovi casi di persone positive al Coronavirus in Sicilia rispetto a ieri. Dal bollettino diramato dal ministero della Salute per il 19 luglio - 1.512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore - emerge che ci sono anche due guariti ma anche un nuovo malato in terapia intensiva. Non succedeva da nove giorni. Resta invece fermo a 283 il numero dei decessi.

In totale in Sicilia sono dunque in totale 3.142 i positivi dall'inizio dell'epidemia, 162 quelli attuali. Sono 150 le persone sott’osservazione in isolamento domiciliare, 12 in tutto le persone ricoverate (11 con sintomi, una in terapia intensiva).

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 19 luglio 2020

Le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Alle 17:00 la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 19 luglio 2020. Dal bollettino odierno arrivano buone notizie. Rispetto ai giorni scorsi, i contagi sono in lieve calo: ieri i nuovi casi erano stati 249, oggi il numero è sceso a 219. Solo tre i deceduti. Sostanzialmente stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-1). Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono risultate positive 244.434.

Molto buono il dato della Lombardia (solo 33 casi), meno bene Emilia Romagna (53 nuovi contagiati) e Veneto (48). In Toscana ci sono stati 16 nuovi casi, di cui 13 di cittadini di ritorno dall'Albania. E anche il Lazio sta facendo i così detti casi di importazione. L'Assessore alla Salute Alessio D'Amato ha rivolto un appello alla popolazione. "Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o dovremo chiudere di nuovo". Solo in 4 regioni si registrano zero contagi mentre nelle altre i nuovi casi si attestano sotto le dieci unità. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.