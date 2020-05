Aumentano (+3) i guariti, l'analisi dell'Asp: il picco Covid-19 s'è avuto a metà aprile

Il bilancio dei guariti da Covid 19 aumenta ancora una volta. Secondo il report fornito dall’Asp le persone che, oggi, hanno sconfitto il virus sono 3. Numeri importanti che fanno ben sperare.

Secondo l’analisi fornita dall’azienda ospedaliera il picco dei contagi da Covid 19 si è avuto ad aprile. Il +3 di persone guarite sono rispettivamente di: Menfi, Ravanusa e come oggi anticipato, di Campobello di Licata.

Le persone guarite, dunque sono 78. Soltanto ieri erano 75. Il +1 dei contagiati è un soggetto di Sciacca. Sono, invece, due le persone che hanno lasciato la quarantena, in tutto il bilancio sale a 26 persone. I tamponi effettuati sono in tutto 4785, 165 quelli effettuati nella giornata di oggi. I soggetti positivi sono 125.

Ecco il dato comune per comune: Agrigento 13, Aragona 1, Caltabellotta 1, Camastra 1, Camastra 1, Campobello di Licata 5, Canicattì 7, Casteltermini 4, Favara 5, Lampedusa e Linosa (caso di competenza dell’Asp di Palermo, Licata 9, Menfi 12, Montallegro 1, Naro 1, Palma di Montechiaro 6, Raffadali 3, Ravanusa 4, Ribera 8, Santa Margherita di Belice 4, Sciacca 26, Siculiana 2. Nel totale dei 13 deceduti è ricompreso anche un uomo di Mussomeli che ha perso la vita al "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agrigentini ricoverati - secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento - sono 8 in totale; due le persone che si trovano in strutture lowcare e 26 i cittadini in quarantena. Fra questi anche un contagiato di Licata. Gli agrigentini ricoverati si trovano: 3 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 1 a Marsala, 2 al Civico di Palermo, 1 al Cervello sempre di Palermo, 1 a Partinico e 2 sono invece sistemate in Rsa di Caltanissetta.