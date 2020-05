Primi giorni di riapertura per bar e ristoranti, la Fipe Confcommercio: "Situazione allarmante"

Riapertura di bar e ristoranti: i primi segnali non sono incoraggianti. A confermare un trend al momento al ribasso è Gabriella Cucchiara, presidente della Fipe Confcommercio della provincia di Agrigento.

"C’è molta più gente per strada, ma la stragrande maggioranza rimane in auto e non entra al bar – dice -. Certamente pesa molto il fatto che l’utente sa che non potrà più prendere, ad esempio, il caffè al bancone. Certo è che se la situazione non dovesse cambiare credo che non varrà la pena di rimanere aperti”.

Riaperture che, in realtà, al momento non sono avvenute a tappeto. "Diversi ristoranti e bar - continua Cucchiara - hanno deciso di non aprire, consapevoli che la situazione non è delle migliori e riaprire oggi comporta una serie di costi che non si copriranno con gli incassi. Attendiamo notizie sulla possibilità di una complessiva riapertura il prossimo 18 maggio, certamente se dovesse permanere questa situazione fino ai primi di giugno molte attività potrebbero non riaprire più”.