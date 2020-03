Emergenza Coronavirus, c'è il terzo caso a Ribera: 25 persone in isolamento

"I casi accertati sono saliti a 3, due si trovano all'ospedale di Sciacca, in isolamento. Sono ricoverati, però, per altre patologie. Un altro caso, asintomatico, si trova in isolamento domiciliare. Le persone messe cautelativamente in quarantena dall'Asp, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, sono 25. Nessun medico specialista ha contratto il virus, né è in isolamento volontario". Lo ha reso noto, con un video messaggio, il sindaco di Ribera Carmelo Pace.

"Tante persone, tanti anziani e giovani, non recepiscono appelli e direttive. Li vedo in giro, senza fare niente, per la città. Tanti giovani mi dicono che per 'ammazzare' il tempo e visto che in giro non si può andare, organizzano le mangiate con 10, 15, 30 persone. Se continuiamo così - ha lanciato l'ennesimo appello - ci infetteremo tutti. Il positivo è asintomatico, sta bene. Non sa di avere il virus addosso. Evitate di uscire dalle vostre abitazioni, se non è strettamente indispensabile. Grazie a delle ditte che si sono offerte volontarie inizieremo, da stasera, a fare delle sanificazioni. Ma questo è poco. Rimanete a casa - aggiunge - . Evitare una ecatombe sanitaria in Sicilia dipende da noi". Pace ha implorato "senso di responsabilità". "Senso di responsabilità che deve essere domostrato dalle tante persone che sono scese dal Nord Italia e che, purtroppo, non restano a casa. Vi prego, restate a casa".

Disinfestazione straordinaria, a partire dalle ore 21 di oggi, anche a Sciacca dove entreranno in azione personale e mezzi della Protezione civile e del volontariato. Anche il sindaco Francesca Valenti ha realizzato un video-comunicato ricordando gli obblighi e le raccomandazioni e avvisando che da domani verrà attivato il servizio di "pronto spesa" e "pronto farmaco".

I numeri della Regione

Alle ore 13.30 di oggi, la Regione Siciliana ha comunicato all'unità di crisi nazionale i dati aggiornati. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 83 campioni. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.