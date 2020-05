Lo "spettro" del Covid-19 torna ad aleggiare su Licata: c'è un nuovo contagiato

Dopo più giorni stop, c'è un nuovo caso di Covid-19 nell'Agrigentino. L'esito positivo di un tampone rino-faringeo è arrivato a Licata dove le persone complessivamente infettate da quando è scoppiata la pandemia sono salite a 9. Sette sono però già guarite, una è deceduta e la nona - l'ultimissima - è, naturalmente, in fase di trattamento. A livello provinciale, dopo che oggi sono stati acquisiti - dall'Asp di Agrigento - i referti di 273 tamponi (salgono in totale a ben 4.622 da quando è stata proclamata l'emergenza sanitaria) i contagiati sono saliti a 124. Di questi, però, ben 75 si sono già lasciati alle spalle l'inquietante "spettro" del Coronavirus.

Gli agrigentini ricoverati - secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento - sono 8 in totale; due le persone - di cui 1 ha fatto accesso solo oggi - che si trovano in strutture lowcare e 26 i cittadini in quarantena. Fra questi anche l'ultimissimo contagiato di Licata. Gli agrigentini ricoverati si trovano: 3 al "Sant'Elia" di Caltanissetta, 1 a Marsala, 2 al Civico di Palermo, 1 al Cervello sempre di Palermo, 1 a Partinico e 2 sono invece sistemate in Rsa di Caltanissetta.

L'Asp di Agrigento, oggi, provando a fare massima chiarezza, ha divulgato un nuovo - e più analitico - report. I casi totali di Coronavirus registratisi nella città dei Templi sono stati, fino ad ora, 13; 2 i deceduti, 7 i guariti e 2 ancora in trattamento. Uno il caso positivo di Aragona che è già guarito; stessa cosa per Caltabellotta, Camastra e Montallegro. Cinque i positivi totali di Campobello di Licata e tutti sono ancora in trattamento; 7 i casi di Canicattì di cui 4 sono guariti e 3 sono in trattamento. Quattro i Covid-19 di Casteltermini dove c'è stato il decesso di un'anziana e dove altre tre persone rimangono in trattamento. A Favara, fino ad ora, si sono registrati 5 casi: 1 è in trattamento, 3 sono guariti e 1 deceduto. Un caso solo a Lampedusa, la cui competenza però è dell'Asp di Palermo. I casi di Menfi sono stati invece 12: 1 deceduto, 9 guariti e 2 ancora in trattamento. A Naro, l'unico caso rilevato è ancora in trattamento. A Palma di Montechiaro, i casi sono stati 9: 1 deceduto, 7 guariti e 1 in trattamento. Sei i positivi di Porto Empedocle di cui 1 guarito e i restanti 5 ancora in trattamento. Tutti guariti i tre infettati di Raffadali; a Ravanusa: 3 sono in trattamento, 1 è guarito, per complessivi 4 ammalati. Due i positivi di Realmonte, tutti ancora in trattamento; 8 i casi di Ribera dove c'è stato un deceduto e dove gli altri 7 sono tutti guariti. Dei 4 casi di Santa Margherita Belice, 3 sono guariti e 1 è in trattamento; dei 25 di Sciacca: 4 deceduti, 18 guariti e 3 in trattamento. Due, infine, i positivi di Siculiana dove uno è già guarito.

Nel totale dei 13 deceduti è ricompreso anche un uomo di Mussomeli che ha perso la vita al "San Giovanni di Dio" di Agrigento.