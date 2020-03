Commissariato di polizia e ditta Iseda: arriva il "carico" di mascherine

Dal commissariato di polizia, fino ad arrivare alla ditta Iseda: la fabbrica solidale ha consegnato un carico di mascherine per diversi lavoratori. L’imprenditore agrigentino, Salvatore Moncada, all’inizio dell’emergenza Coronavirus aveva lanciato un chiaro messaggio alla comunità: “Chi vuole, può aiutarmi a realizzare delle mascherine”.

Così è stato. Grandi e piccoli, ma anche interi nuclei familiari, gli agrigentini hanno risposto in massa all’appello. Per questo, ieri, è stato consegnato il primo “carico” di mascherine. Un lavoro fatto in sinergia che ha prodotto una vera e propria catena solidale. La città, in piena emergenza, ha risposto “presente” ai vari appelli lanciati. Moncada, non è l’unico, sono tante le persone che in questi giorni si sono messi a disposizione della città.