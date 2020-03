"Come faccio ad andare a trovare mia madre?": sala operativa assediata da chiamate

Non soltanto in centro città, ma anche e soprattutto lungo le strade statali. Le forze dell'ordine, fra cui la polizia Stradale, hanno setacciato le principali via di collegamento e in un caso, ieri, hanno "pizzicato" - senza una delle motivazioni previste dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - uno sprovveduto automobilista. Anche lui è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per inosservanza al provvedimento d’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di 206 euro.

Ma quella di ieri è stata una giornata campale anche per gli uomini delle forze dell’ordine collocati ai centralini. Alla polizia Stradale di Agrigento sono arrivate decine e decine di chiamate per capire se e come ci si poteva spostare: “Devo andare a trovare mia madre che è anziana, ma vive in un'altra città”, “Voglio solo uscire per fare un passeggiata all’aria aperta, come devo fare?”. Queste grosso modo le richieste e segnalazioni alle quali i poliziotti della Stradale hanno dovuto rispondere. Ai vigili urbani sono invece arrivate telefonate per avere informazioni sui mercatini settimanali: “Non si fa più il mercato di piazzale La Malfa?”.