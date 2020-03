Coronavirus, salgono a 11 i casi "positivi" in provincia: c'è un contagiato anche a Menfi

Undici casi. Agrigento e provincia - secondo il dato fornito dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale - conta (il dato è aggiornato alle ore 17) 11 tamponi positivi (confermati da ulteriori tamponi) al Coronavirus. Non viene specificato dalla Regione se si tratta - ma così dovrebbe essere visto che c'è una piena coincidenza numerica - del "caso" Sciacca. Perché proprio a Sciacca, all'ospedale "Giovanni Paolo I", un medico - una donna di 49 anni - è risultata essere positiva, nei giorni scorsi, al tampone rinofaringeo. Facendo poi l'esame a tutti i suoi familiari, ai colleghi e a quanti erano venuti in stretto contatto con la donna, altri 10 tamponi sono risultati positivi.

Ma gli esami, i primi tamponi, vengono poi ripetuti per avere la prova della positività. Fra le persone positive, ma in gravi condizioni seppur stabili, c'è anche l'ottantacinquenne di Sciacca che è ricoverato a Malattie infettive dell'ospedale di Enna.

A livello regionale, sono 54 i casi. Diciannove i ricoverati (uno in Terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito.

Ecco il dettaglio numerico delle province siciliane: Agrigento, 11; Catania, 27; Enna, 1; Messina, 2; Palermo, 10; Ragusa, 1; Siracusa, 2. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus - hanno ricordato dalla Regione Siciliana - . Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87

Fra i contagiati vi è - stando a quanto trapela - anche una persona di Menfi, un parente di un paziente ricoverato nel reparto di Medicina di Sciacca. Sono stati effettuati anche oggi decine di tamponi di cui si attende ancora l'esito. Pare che il sindaco di Sciacca Francesca Valenti abbia manifestato disappunto per la frammentarietà delle informazioni che dall'Asp e dalle autorità regionali vengono date alla stessa amministrazione comunale.