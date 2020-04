Covid-119 e passeggiate dei bimbi, Musumeci: "Solo se ci sono i certificati medici"

Solo "se certificati dal medico di famiglia, i bambini possono fare un breve giro sotto casa, insieme al genitore". E' questa l'unica deroga concessa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, alle passeggiate dei bambini fatte sotto casa con i genitori. "Per il resto, dobbiamo continuare a restare chiusi in casa, anche se mi rendo conto che la stanchezza comincia a farsi sentire. Siamo in guerra e non possiamo prendercela con nessuno. Questo nemico non lo conosciamo, è invisibile, ma sappiamo che cammina con le persone, quindi più ci muoviamo peggio è - ha aggiunto in maniera categorica il governatore della Sicilia - . Si tratta di un ulteriore sacrificio. Prepariamoci al picco che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il sistema sanitario siciliano sta facendo tutto il possibile per affrontare l’urto e vedrete che, con grande senso di responsabilità, se restiamo tutti uniti, ne usciremo bene da questa vicenda".

In merito alla nuova circolare del ministero dell’Interno - che in Sicilia non si applica, ha chiarito Musumeci -, "ho l’impressione che in Sicilia si sia perso il punto di riferimento, nel senso che siamo tutti convinti che il peggio sia già passato e quindi possiamo permetterci anche qualche lusso. Non è così. Non lasciamoci condizionare dalle notizie che arrivano dal Nord".