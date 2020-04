"C'è il Coronavirus, non puoi vedere la bimba": scoppia la lite fra ex coniugi

"C'è il Coronavirus, non puoi vedere la bambina". Questo è quello che, grosso modo, la trentacinquenne agrigentina avrebbe detto, affacciandosi dal balcone di casa, all'ex marito. Un diniego che ha fatto scatenare una concitata diatriba fra ex coniugi. Perché il papà - un quarantenne - recriminava che questo week end la piccola avrebbe dovuto stare con lui. La baruffa s'è composta di urla ed accuse. E' accaduto tutto nel centro storico di Agrigento dove sono intervenuti i poliziotti di quartiere che hanno riportato la calma fra ex.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un uomo e una donna che litigavano, concitatamente appunto, fra la strada e il balcone di casa. Non è stato facile, ma i poliziotti sono riusciti a calmare entrambi. La donna non ha però aperto la porta di casa e la figlia è rimasta in casa.