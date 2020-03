Emergenza Coronavirus: restano fermi i contagi nell'Agrigentino: 22 i pazienti

Nessun nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento e provincia. Ieri erano 22 i contagiati agrigentini e altrettanti sono rimasti - il dato è aggiornato alle ore 12 - oggi. Il numero - segnalato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale - rappresenta certamente una buona notizia. Ed è ancora più importante se accostata al fatto che la terza tranche di tamponi eseguiti nel Saccense - ben 66 test - hanno dato tutti esito negativo.

Non è però, naturalmente, finita. L'Asp di Caltanissetta, ad esempio, attende l'esito di tamponi rinofaringei effettuati su dei pazienti agrigentini. Ed ecco perchè i sindaci di tutta la provincia continuano, non si fermano un solo attimo, a ripetere a tutti di restare a casa.

Ecco i dati segnalati dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale per ogni singola provincia. In totale sono 237 i casi positivi registrati dall'inizio, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare, otto guariti e tre deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 108; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 14.