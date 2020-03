Emergenza Coronavirus, due casi in più in 24 ore per l'Agrigentino

Due casi in più in 24 ore. Agrigento - nei dati segnalati dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale (dato aggiornato alle ore 12 di oggi) - ha 24 contagiati da Covid-19. Due in più appunto rispetto alla giornata di ieri. Uno è certamente il caso della 76enne di Favara che è stata già trasferita dall'ospedale "San Giovanni di Dio". Dell'altro, invece, al momento, non si sa ancora nulla. Non è stata fornita alcuna specificazione dalla Regione, che offre dati generali, né dall'Asp1 di Agrigento che è sicuramente a conoscenza della realtà dove si è registrato il nuovo caso. Dalla Prefettura invece, stamani, sono stati divulgati i dati fermi alla gornata di ieri.

In totale sono 282 i casi positivi registrati dall'inizio, di cui 129 ricoverati (29 in terapia intensiva), 138 in isolamento domiciliare, dodici guariti e tre deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 24; Caltanissetta, 6; Catania, 131; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 47; Ragusa, 6; Siracusa, 28; Trapani, 16.